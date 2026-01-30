Жителям европейской части России рассказали о погодных опасностях февраля

В феврале среднемесячная температура в европейской части России и ряде других регионов, вероятно, окажется на три-четыре градуса выше климатической нормы, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. При этом он отметил, что не стоит ждать весеннего тепла в последний зимний месяц.

Согласно имеющимся прогнозам, обильные снегопады будут сменяться дождями, в связи с чем возрастает риск гололедицы. Кроме того, в отдельные дни оттепель начнет сменяться резким похолоданием до −10…−15 градусов, — рассказал Сергеев.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до -25 градусов. По ее словам, также ожидается облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады.

Синоптик отметила, что из-за ветра ощущения холода будут еще сильнее, а солнца будет меньше, чем в пятницу, 30 января. Она посоветовала теплее одеваться и немного сократить время пребывания на улице, но не отказываться от прогулок совсем.