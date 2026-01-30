Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 15:05

Гидрометцентр предрек резкое похолодание на выходных в Москве

Синоптик Макарова: температура в Подмосковье упадет до -25 градусов в выходные

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Температура в Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до -25 градусов, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, также ожидается облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады.

В Москве погода разная в выходные, у нас такое нередко бывает. 31-го числа — облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью — понижение температуры до -20 градусов, а по области от -19 до -24, при северном ветре 4-9 метра в секунду. Днем в Москве повышение температуры от -13 до -14, по области от -12 до -17, небольшое усиление ветра, он будет также северный 6-11 м/с, гололедица, — отметила Макарова.

Она добавила, что в воскресенье, 1 февраля, погоду испортит циклон с юго-востока. Будет идти умеренный снег. Ночью температура в Москве опустится до -22 градусов, по области — до -25 градусов. Днем столбики термометров покажут от -15 до -17 градусов в столице и от -15 до -20 градусов в Подмосковье. Ветер останется северным, 6–11 м/с, сохранится гололедица.

Синоптик отметила, что из-за ветра ощущения будут еще холоднее, а солнца будет меньше, чем в пятницу. Она посоветовала теплее одеваться и немного сократить время пребывания на улице, но не отказываться от прогулок совсем.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что с пятницы по вторник в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального похолодания. Среднесуточная температура окажется на 7–12 градусов ниже обычного для этого времени года.

Россия
Москва
Подмосковье
погода
температура
снег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.