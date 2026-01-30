Гидрометцентр предрек резкое похолодание на выходных в Москве Синоптик Макарова: температура в Подмосковье упадет до -25 градусов в выходные

Температура в Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до -25 градусов, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, также ожидается облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады.

В Москве погода разная в выходные, у нас такое нередко бывает. 31-го числа — облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью — понижение температуры до -20 градусов, а по области от -19 до -24, при северном ветре 4-9 метра в секунду. Днем в Москве повышение температуры от -13 до -14, по области от -12 до -17, небольшое усиление ветра, он будет также северный 6-11 м/с, гололедица, — отметила Макарова.

Она добавила, что в воскресенье, 1 февраля, погоду испортит циклон с юго-востока. Будет идти умеренный снег. Ночью температура в Москве опустится до -22 градусов, по области — до -25 градусов. Днем столбики термометров покажут от -15 до -17 градусов в столице и от -15 до -20 градусов в Подмосковье. Ветер останется северным, 6–11 м/с, сохранится гололедица.

Синоптик отметила, что из-за ветра ощущения будут еще холоднее, а солнца будет меньше, чем в пятницу. Она посоветовала теплее одеваться и немного сократить время пребывания на улице, но не отказываться от прогулок совсем.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что с пятницы по вторник в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального похолодания. Среднесуточная температура окажется на 7–12 градусов ниже обычного для этого времени года.