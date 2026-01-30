Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:36

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С пятницы по вторник в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального похолодания, сообщили в Гидрометцентре. Согласно информации, среднесуточная температура окажется на 7–12 градусов ниже обычного для этого времени года.

Очень низкая температура. Период предупреждения до 23 часов 3 февраля. На территории Москвы <...> на территории области аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы, — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в пятницу ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и температура до -13 градусов. По его словам, погоду в столичном регионе определяет скандинавский антициклон. Он отметил, что на 30 января в Москве ясно, без осадков, а температура достигает -15,3 градуса.

До этого синоптики предупредили о нестабильной температуре в Москве и Подмосковье до конца первой пятидневки февраля 2026 года. Периодические морозы будут сменяться ослаблением холодов, однако существенного потепления в ближайшее время не ожидается.

