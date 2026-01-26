Синоптик предупредил москвичей о температурных скачках Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются скачки температуры до 7 февраля 2026 года

В Москве и Подмосковье ожидаются скачки температуры до примерно 7 февраля 2026 года — окончания первой пятидневки, заявил «Ридусу» синоптик Александр Шувалов. По столице и области ударят периодические морозы. При этом прогнозируемое в конце января потепление будет коротким.

В первую очередь на этой неделе, с 26 января по 1 февраля, нас ждут снегопады и ослабление морозов. Но существенного потепления не будет. Температура воздуха повысится всего до минус 5 — 10 градусов. Это произойдет 27 или 28 января, — рассказал Шувалов.

С четверга, 29 января, снегопады постепенно завершатся и начнется новая волна понижения температуры. Уже 30 января в столице и области ожидается похолодание до минус 14 — 19 градусов, предупредил специалист.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ночь с 24 на 25 января оказалась рекордно холодной в Московской области с начала сезона. По данным синоптиков, самая низкая температура зафиксирована в поселке Черусти на востоке региона. Столбики термометров там опускались до минус 30,7 градуса.