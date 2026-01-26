Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 11:38

Синоптик предупредил москвичей о температурных скачках

Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются скачки температуры до 7 февраля 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве и Подмосковье ожидаются скачки температуры до примерно 7 февраля 2026 года — окончания первой пятидневки, заявил «Ридусу» синоптик Александр Шувалов. По столице и области ударят периодические морозы. При этом прогнозируемое в конце января потепление будет коротким.

В первую очередь на этой неделе, с 26 января по 1 февраля, нас ждут снегопады и ослабление морозов. Но существенного потепления не будет. Температура воздуха повысится всего до минус 5 — 10 градусов. Это произойдет 27 или 28 января, — рассказал Шувалов.

С четверга, 29 января, снегопады постепенно завершатся и начнется новая волна понижения температуры. Уже 30 января в столице и области ожидается похолодание до минус 14 — 19 градусов, предупредил специалист.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ночь с 24 на 25 января оказалась рекордно холодной в Московской области с начала сезона. По данным синоптиков, самая низкая температура зафиксирована в поселке Черусти на востоке региона. Столбики термометров там опускались до минус 30,7 градуса.

Москва
Подмосковье
погода
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
Жильцов обесточенных домов в Киеве переселили в палаточные лагеря
Раскрыто, когда суд снова займется делом «Мистера сидра»
«Позорище»: в Госдуме осудили Италию за неготовность к Олимпиаде-2026
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.