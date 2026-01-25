Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы Гидрометцентр: минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Подмосковье

Минувшая ночь оказалась рекордно холодной в Московской области с начала сезона, сообщили в Гидрометцентре. По данным синоптиков, самая низкая температура зафиксирована в поселке Черусти на востоке региона. Столбики термометров там опускались до минус 30,7 градуса, передает ТАСС.

Минимальная температура по столичному региону за прошедшую ночь зафиксирована в поселке Черусти, что на восточных рубежах Подмосковья — минус 30,7 градуса, — говорится в сообщении.

Ранее на территории Подмосковья объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Ожидалось, что столбики термометров опустятся до минус 30 градусов.

До этого врач-терапевт Алена Паршина посоветовала во время сильных морозов надевать термобелье и несколько слоев одежды. По ее словам, многослойность — главный принцип для сохранения тепла в такую погоду. Паршина подчеркнула, что обязательно нужно носить шапку, шарф, перчатки и теплые носки для защиты наиболее чувствительных к холоду участков тела.