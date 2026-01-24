Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах

В Подмосковье из-за аномальных морозов объявили желтый уровень погодной опасности, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Собеседник агентства рассказал, что столбики термометров опустятся до минус 30 градусов.

В период до 09:00 мск в отдельных районах Подмосковья ожидается мороз: минимальная температура воздуха минус 30 градусов, — рассказали агентству.

В то же время пик холода в Москве, по прогнозам синоптиков, придется на период с 03:00 до 09:00 мск. В это время температура воздуха в столице может опуститься до минус 22–24 градусов, а в Новой Москве — до минус 27. При облачности с прояснениями в отдельных районах возможны туман и изморозь, а на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее врач-терапевт Алена Паршина посоветовала во время сильных морозов надевать термобелье и несколько слоев одежды. По ее словам, многослойность позволяет сохранить тепло в холодную погоду. Врач подчеркнула, что обязательно нужно носить шапку, шарф, перчатки и теплые носки для защиты наиболее чувствительных к холоду участков тела. Также, по мнению медика, важно использовать колд-кремы для лица и губ.