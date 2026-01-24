Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы Терапевт Паршина: в мороз нужно надевать термобелье и несколько слоев одежды

Во время сильных морозов следует надевать термобелье и несколько слоев одежды, рассказала врач-терапевт Алена Паршина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, многослойность — главный принцип для сохранения тепла в такую погоду.

Важную роль в защите от холода играет одежда. Основной принцип — слои. Следует выбрать несколько слоев одежды, которые будут помогать сохранять тепло и защищать от холода, — отметила Паршина.

Врач подчеркнула, что обязательно нужно носить шапку, шарф, перчатки и теплые носки для защиты наиболее чувствительных к холоду участков тела. Также важно использовать специальные колд-кремы для лица и губ, чтобы предотвратить обморожение.

Для поддержания температуры тела в холода, рассказала терапевт, организму требуется больше энергии, поэтому в рацион следует включить пищу, богатую белками, овощи и фрукты. Регулярное употребление горячих напитков, таких как чай или кофе, также поможет согреться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве после холодных выходных ожидается резкое потепление из-за приближения циклона с запада. По его информации, от -28 градусов в понедельник ночью прогнозируется рост температуры до 0 градусов в среду днем.