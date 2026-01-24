Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 11:58

Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы

Терапевт Паршина: в мороз нужно надевать термобелье и несколько слоев одежды

Читайте нас в Дзен

Во время сильных морозов следует надевать термобелье и несколько слоев одежды, рассказала врач-терапевт Алена Паршина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, многослойность — главный принцип для сохранения тепла в такую погоду.

Важную роль в защите от холода играет одежда. Основной принцип — слои. Следует выбрать несколько слоев одежды, которые будут помогать сохранять тепло и защищать от холода, — отметила Паршина.

Врач подчеркнула, что обязательно нужно носить шапку, шарф, перчатки и теплые носки для защиты наиболее чувствительных к холоду участков тела. Также важно использовать специальные колд-кремы для лица и губ, чтобы предотвратить обморожение.

Для поддержания температуры тела в холода, рассказала терапевт, организму требуется больше энергии, поэтому в рацион следует включить пищу, богатую белками, овощи и фрукты. Регулярное употребление горячих напитков, таких как чай или кофе, также поможет согреться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве после холодных выходных ожидается резкое потепление из-за приближения циклона с запада. По его информации, от -28 градусов в понедельник ночью прогнозируется рост температуры до 0 градусов в среду днем.

Россия
врачи
советы
погода
морозы
одежда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 января: где сбои в России
Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы
Мать утопила маленького сына в ванной
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье
Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января
Тело пловца Свечникова привезли в Россию
Россияне охладели к банковским картам
Российская армия совершила стратегический ход против Украины
В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец
Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось
ВС России атаковали склады украинских беспилотников дальнего действия
«Барьер для воздуха»: эксперт назвала причины ухудшения звука в телефоне
Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют
Армия России освободила еще одно село в Харьковской области
«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств
Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света
Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.