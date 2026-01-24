Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 09:06

Москвичам предрекли 30-градусный температурный скачок

Вильфанд: после холодных выходных в Москве ожидается резкое потепление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве после холодных выходных ожидается резкое потепление из-за приближения циклона с запада, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, от -28 градусов в понедельник ночью прогнозируется рост температуры до 0 градусов в среду днем.

В понедельник ночью очень холодная погода — минус 20-25 градусов, местами до 28. Потому что это будет еще влияние восточного антициклона. А днем начнется изменение циркуляции, с запада будет перемещаться хорошо выраженный циклон. <…> А дальше, в среду и в четверг, повышение температуры, <…> ночью минус 1-6, а днем стремление к нулевой отметке, — рассказал Вильфанд.

Глава Росгидромета отметил, что в четверг москвичей схожая со средой погода. Всю вторую половину недели, добавил он, температура будет находиться в пределах нормы — по ночам около -10, днем около -5 с небольшим снегом.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин отмечал, что в Санкт-Петербурге с 26 января по 1 февраля в понедельник и пятницу может похолодать до -17 градусов. По его словам, это произойдет из-за холодных арктических воздушных масс.

