Названы самые холодные дни в Санкт-Петербурге на будущей неделе Синоптик Ильин: холоднее всего в Санкт-Петербурге будет в пятницу и понедельник

C 26 января по 1 февраля в понедельник и пятницу может похолодать до минус 17 градусов, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, это произойдет из-за холодных арктических воздушных масс.

В понедельник в Санкт-Петербурге температура воздуха ночью опустится до минус 15–17 градусов, днем — от минус 10 до минус 12. В ночь на 27 и 28 января столбики термометров покажут около минус 13 градусов. Днем во вторник около минус 10, в среду — в районе минус 8 градусов. В четверг ночью и днем температура составит в диапазоне от минус 8 до минус 10 градусов, а затем начнется вторжение холодных арктических воздушных масс. И уже в ночь на пятницу может похолодать до минус 15–17 градусов, — сказал синоптик.

По его словам, в ночь на субботу подморозит до минус 11–16 градусов, днем — минус 4–7. В воскресенье под утро до минус 14 градусов, в дневные часы от минус 6 до минус 11. Ожидаются снегопады.

Ранее врач Рамил Шахвеледов сообщал, что при температуре ниже минус 15 градусов не рекомендуется гулять с младенцами. Новорожденным прогулки в мороз ниже минус 10 °C лучше сократить или вовсе отложить. Рекомендуется гулять не более полутора часов при температуре до минус 5 °C.