Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 04:20

Педиатр назвал идеальную длительность прогулки в мороз с младенцами

Педиатр Шахвеледов: при морозе ниже 15 градусов лучше не гулять с младенцами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При температуре ниже −15 градусов не рекомендуется гулять с младенцами, заявил NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. По его словам, время, проведенное на улице, следует сокращать по мере снижения столбика термометра и усиления ветра.

Новорожденным и младенцам до трех-четырех месяцев прогулки в мороз ниже −10°C лучше сократить или вовсе отложить. При температуре ниже −15°C стоит воздержаться от нахождения на улице. Если очень хочется выйти, то буквально на 10–15 минут, и только если ребенок хорошо себя чувствует и одет по погоде. Дети постарше могут переносить морозы лучше. Чем ниже температура и сильнее ветер, тем короче должна быть прогулка. Если малыш недавно болел или имеет склонность к простудам, стоит быть особенно осторожными, — предупредил Шахвеледов.

Он отметил, что рекомендуется гулять не более полутора часов при температуре до −5 °C, при холодах от −5 °C до −10 °C следует сократить время до 40–60 минут, а при морозах от −10 °C до −15 °C — ограничиться получасом. Однако, по словам врача, эти цифры являются ориентировочными, и за состоянием ребенка всегда нужно следить.

Сам малыш — лучший индикатор того, что ему холодно или некомфортно. Покрасневшие щеки могут быть как признаком того, что ребенку жарко и он разогрелся во время движения, так и первым сигналом того, что он мерзнет. Если младенец начинает плакать, капризничать, вырываться из коляски, это явный признак того, что ему некомфортно. Синюшность губ или носа — это уже более серьезный признак. Ребенок, которому холодно, может стать вялым и сонливым, — резюмировал Шахвеледов.

Ранее педиатр Александра Куденко заявила, что снижение аппетита у ребенка в сочетании с потерей веса или его недостаточным набором может указывать на проблемы со здоровьем. По ее словам, полный отказ от целых групп продуктов на длительное время является тревожным сигналом.

дети
педиатры
советы
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится своя беременность: шок-предсказания сонников
Косметолог ответила, что поможет защитить кожу от пересыхания зимой
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Пензой
В России дали оценку переговорам Путина с Уиткоффом
Зоопсихолог объяснила большую любовь некоторых кошек к цветам
Новый участник переговоров РФ и США Грюнбаум: что о нем известно, биография
Врач назвала лучшие упражнения, чтобы согреться на морозе
Российским студентам могут поднять стипендию
Юрист перечислил шесть главных схем мошенничества против дачников
Конец вашей Америке — а вам? Почему быстрый крах США ударит по всему Западу
Измена партнеру во сне: расшифровка по сонникам
Москва определилась с главой переговорной группы в Абу-Даби
В РФ объяснили, без какого решения невозможен долгосрочный мир на Украине
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле: что известно об итогах переговоров
Американские дипломаты поделились с Путиным в Кремле важной информацией
Раскрыто, когда состоится первое заседание рабочей группы РФ — США — Украина
Россиянам рассказали, в каких сферах ожидается рост зарплат
Угроза Украине, травля, гражданство РФ и США: как живет Любовь Успенская
Гороскоп на 23 января: достигаем целей, ведем открытый разговор
Глава РФПИ прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.