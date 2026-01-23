Педиатр назвал идеальную длительность прогулки в мороз с младенцами Педиатр Шахвеледов: при морозе ниже 15 градусов лучше не гулять с младенцами

При температуре ниже −15 градусов не рекомендуется гулять с младенцами, заявил NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. По его словам, время, проведенное на улице, следует сокращать по мере снижения столбика термометра и усиления ветра.

Новорожденным и младенцам до трех-четырех месяцев прогулки в мороз ниже −10°C лучше сократить или вовсе отложить. При температуре ниже −15°C стоит воздержаться от нахождения на улице. Если очень хочется выйти, то буквально на 10–15 минут, и только если ребенок хорошо себя чувствует и одет по погоде. Дети постарше могут переносить морозы лучше. Чем ниже температура и сильнее ветер, тем короче должна быть прогулка. Если малыш недавно болел или имеет склонность к простудам, стоит быть особенно осторожными, — предупредил Шахвеледов.

Он отметил, что рекомендуется гулять не более полутора часов при температуре до −5 °C, при холодах от −5 °C до −10 °C следует сократить время до 40–60 минут, а при морозах от −10 °C до −15 °C — ограничиться получасом. Однако, по словам врача, эти цифры являются ориентировочными, и за состоянием ребенка всегда нужно следить.

Сам малыш — лучший индикатор того, что ему холодно или некомфортно. Покрасневшие щеки могут быть как признаком того, что ребенку жарко и он разогрелся во время движения, так и первым сигналом того, что он мерзнет. Если младенец начинает плакать, капризничать, вырываться из коляски, это явный признак того, что ему некомфортно. Синюшность губ или носа — это уже более серьезный признак. Ребенок, которому холодно, может стать вялым и сонливым, — резюмировал Шахвеледов.

