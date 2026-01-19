Атака США на Венесуэлу
Педиатр объяснила, когда низкий аппетит у ребенка сигнализирует о проблемах

Педиатр Куденко назвала низкий аппетит вкупе с потерей веса тревожным признаком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Низкий аппетит у ребенка вкупе с потерей веса или его недостаточным набором может сигнализировать о проблемах со здоровьем, заявила Regions педиатр Александра Куденко. Полный отказ от целых групп продуктов на протяжении длительного времени тоже тревожный признак.

Важно различать медицинскую проблему и поведенческие особенности. Если ребенок мало ест, но при этом он активен, развивается по возрасту и набирает вес, скорее всего, это просто его индивидуальная норма употребления пищи, — отметила Куденко.

Она добавила, что родителям следует насторожиться, если при сниженном аппетите у ребенка наблюдаются признаки анемии или авитаминоза. Выраженный стресс у ребенка при виде еды, а также проблемы с глотанием или жеванием — тоже повод обратиться к врачу. В зависимости от ситуации ребенку может потребоваться консультация не только педиатра, но и диетолога, гастроэнтеролога или психолога.

Ранее педиатр Дмитрий Малых заявил, что миф, согласно которому ребенка нельзя выводить на прогулку во время болезни, крайне вреден. По его словам, если ребенок нормально себя чувствует, то свежий и прохладный воздух нисколько не навредит. Напротив, это поможет восстановлению растущего организма.

