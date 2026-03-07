Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленского уличили во лжи после слов о «Дружбе»

Мирошник назвал фейковыми слова Зеленского о неисправности нефтепровода «Дружба»

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заявления украинского президента Владимира Зеленского о неисправности нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Киев пытается лишить Венгрию нефти перед выборами.

Зеленского используют в данном случае, знаете, как такого пса, которого просто натравили, — и все, из него полетели оскорбления, полетели какие-то радикальные высказывания и фейковые заявления о том, что нефтепровод «Дружба» неисправен, — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» приостановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину. По словам главы правительства, также речь идет о паузе в перевозке всех грузов, важных для украинской стороны.

Также глава партии «Тиса» Петер Мадьяр встал на защиту своего главного оппонента — Орбана. Политик счел необходимым вмешаться, после того как Зеленский пригрозил Орбану неприятностями. Мадьяр подчеркнул, что ни один мировой лидер не может угрожать другому политику, тем более — ни одному венгру.

нефтепровод «Дружба»
Владимир Зеленский
Венгрия
Родион Мирошник
