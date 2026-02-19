Педиатр назвала число живущих в России детей

Дети в России составляют 21,4% населения, или 31 млн человек, что сопоставимо с Китаем, рассказала РИА Новости президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. По ее словам, в СССР процент детского населения составлял 35,6.

Детское население России — 31 миллион, 21,4%. <…> В Турции, где население существенно меньше, чем население в России, детей почти столько же (22 млн), сколько у нас, но у них и процент в обществе больше (25,5%). А в Советском Союзе у нас было совсем много детей — 83 млн, или 35,6%, — рассказала она.

Ранее демограф Сергей Галиев заявил, что молодых россиянок нужно экономически подталкивать к деторождению. Он отметил, что менталитет людей действительно изменился. По его мнению, теперь девушек следует мотивировать на материнство с помощью социальной поддержки, в том числе льгот на поступление в вуз и увеличения декретного отпуска.

До этого сообщалось, что в декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в России опустился до 1,374. Это ниже уровня 2024 года — 1,4. Для естественного воспроизводства населения СКР должен быть не менее 2,1.