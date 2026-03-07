Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 08:59

Российские войска накрыли колонну ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили колонну ВСУ под Белопольем

Фото: МО РФ
Российские войска ликвидировали колонну техники с живой силой ВСУ севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Колонна двигалась в направлении государственной границы.

Через город в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большую часть националистов ликвидировали севернее населенного пункта, — рассказал собеседник.

Источник также отметил, что во время технических остановок несколько украинских военных пытались расплатиться с местными жителями долларами.

Ранее подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» нанесли комбинированный удар по позициям систем радиоэлектронной борьбы и операторам дронов ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Все выявленные цели были ликвидированы.

До этого военнослужащие группировки войск «Запад» отчитались об уничтожении за сутки двух реактивных снарядов HIMARS, 59 БПЛА самолетного типа и 47 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Потери противника также составили более 170 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две САУ «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

ВС РФ
ВСУ
удары
Сумская область
