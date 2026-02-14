Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 10:28

Москвичей предупредили о резком похолодании

Гидрометцентр: резкое похолодание начнется в Москве после 21:00

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Резкое похолодание начнется в Москве после 21:00, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. При этом до вечера температура воздуха может подняться до +4 градусов. Утром 15 февраля она может опустить уже до -9 градусов.

Причиной похолодания станет прохождение холодного атмосферного фронта со снегом и порывистым северо-западным ветром, — пояснили в Гидрометцентре РФ.

Кроме того, в ближайшие сутки центральную часть России накроет циклон, идущий с юго-запада. Москва попадет под влияние его холодного северного фронта, сопровождающегося снегопадами разной интенсивности, включая сильные осадки, метели, ледяной коркой на дорогах и образованием снежных заносов.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что климатическая весна, характеризующаяся устойчивым повышением среднесуточной температуры выше нуля, предположительно, начнется в Москве 21 марта. По его словам, говорить о наступлении метеорологической весны преждевременно, пока снег в столице не растает окончательно.

