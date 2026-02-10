Москвичам рассказали, когда ждать наступления весны

Климатическая весна, характеризующаяся устойчивым повышением среднесуточной температуры выше нуля, предположительно начнется в Москве 21 марта, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, говорить о наступлении метеорологической весны преждевременно, пока снег в столице не растает окончательно, передает РИА Новости.

Климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик. В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время, — поделился специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фoбoс» Евгений Тишковец сообщил, что весна в 2026 году придет вовремя или даже раньше. Новой волны экстремальных морозов в Центральной России не предвидится. По его словам, в Москве зима продлится еще около шести недель, после чего установится метеорологическая весна, когда среднесуточная температура превысит нулевую отметку.