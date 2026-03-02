Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:03

Старт весны по небесным часам не 1 марта: равноденствие — когда наступит в 2026 году и почему день не совсем равен ночи

Весна приходит не по календарю, а по законам астрономии. В 2026 году астрономическая весна в Северном полушарии начнётся 20 марта — в момент весеннего равноденствия. Это точка, когда Солнце пересекает небесный экватор и начинает «подниматься» выше над горизонтом, постепенно увеличивая продолжительность светового дня.

Точное время равноденствия в 2026 году — около 14:46 по всемирному времени (UTC). С этого момента дни официально становятся длиннее ночей, а солнечная высота над горизонтом заметно увеличивается. Именно поэтому астрономическая весна считается более точным ориентиром, чем календарная.

Есть и интересный факт: вопреки распространённому мнению, в день равноденствия свет и темнота не делятся строго пополам. Из-за атмосферного преломления солнечных лучей и того, что мы считаем восходом появление верхнего края солнечного диска, световой день обычно оказывается на несколько минут длиннее ночи. То есть «равноденствие» — почти равенство, но не математическая точность.

После 20 марта продолжительность дня будет расти вплоть до летнего солнцестояния 21 июня 2026 года — самого длинного дня года. Астрономическая весна продлится ровно до этого момента.

Равноденствие — это не только научный термин, но и символический рубеж. Именно после него природа начинает активно пробуждаться: ускоряется сокодвижение у деревьев, усиливается солнечная активность, заметно меняется освещённость и биоритмы человека. По сути, 20 марта 2026 года — это настоящий старт весны по небесным часам.

Проверено редакцией
