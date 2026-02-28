Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 19:30

Как вырастить крупный лук на грядке: три простых приема для богатого урожая без затрат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Даже маленький лук-севок может дать отличные луковицы, если правильно подготовить посадочный материал и подкормить грядку. Многие огородники недооценивают важность этих шагов, а между тем именно они определяют размер, вкус и хранение урожая. Несложные методы помогут получить крупный и здоровый лук без лишних затрат и особых знаний.

Первый шаг — обработка севка: замочите луковицы на три часа в солевом растворе (1 ст. л. на 1 л воды), затем полчаса в растворе марганцовки и промойте чистой водой. Через две недели подкормите почву дрожжевым раствором (100 г дрожжей на 10–12 л воды), предварительно увлажнив грядку, повторите процедуру через сутки. Для защиты от вредителей обработайте первые листья раствором нашатырного спирта, а позже солевым и марганцовым растворами. После уборки просушите лук на солнце. Эти простые приемы стимулируют рост, повышают товарность и делают урожай по-настоящему впечатляющим.

Ранее сообщалось, что весной больше всего времени уходит на ожидание, пока почва станет теплой для посадок. Но этот процесс можно ускорить без сложных приспособлений. Обычная черная пленка помогает прогреть грядки всего за три дня и начать сезон на 2–3 недели раньше.

Проверено редакцией
Читайте также
Три полезных многолетника: сажаю и ем годами — огород, который работает на меня
Общество
Три полезных многолетника: сажаю и ем годами — огород, который работает на меня
Схема огорода: рисуем план грядок и избегаем ошибок садоводов
Семья и жизнь
Схема огорода: рисуем план грядок и избегаем ошибок садоводов
Кто такой либерал: учимся разбираться в мнениях и взглядах других людей
Семья и жизнь
Кто такой либерал: учимся разбираться в мнениях и взглядах других людей
Постный хлеб: гид по видам, рецепты и секреты домашней выпечки
Семья и жизнь
Постный хлеб: гид по видам, рецепты и секреты домашней выпечки
Рассыпьте семена прямо по снегу в марте — получите пышные ковры цветов и раннее цветение
Общество
Рассыпьте семена прямо по снегу в марте — получите пышные ковры цветов и раннее цветение
грядки
советы
огороды
лук
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сняли прилеты иранских гиперзвуковых ракет по базам США
Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС
На Украине «переименовали» районы в городах России: что известно, реакция
«Мисс Россия — 2022» пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана
«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО
Полыхает весь Ближний Восток: кадры охватившего регион хаоса
Советник аятоллы Хаменеи мог погибнуть при атаке на Иран
Иран предупредил о новых ракетных ударах
Жив или нет аятолла Хаменеи на самом деле? Удары по Ирану 28 февраля
«Войны»: во Франции сделали страшный прогноз после ударов по Ирану
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране
Арабским монархиям предрекли судьбу Сирии в случае войны Ирана с США
Стало известно о новых жертвах при обстреле Ирана
Зеленский отказался называть Трампа своим союзником
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло в разы
Стало известно число жертв ударов Ирана по базам США
«Готовы на все»: раскрыто, откажется ли Иран от обогащения урана
Трамп и Нетаньяху срочно созвонились на фоне ударов по Ирану
Израиль объявил результаты атаки на стратегическую оборону Ирана
Экс-замглавы краевого суда обнищал на 13 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.