Как вырастить крупный лук на грядке: три простых приема для богатого урожая без затрат

Даже маленький лук-севок может дать отличные луковицы, если правильно подготовить посадочный материал и подкормить грядку. Многие огородники недооценивают важность этих шагов, а между тем именно они определяют размер, вкус и хранение урожая. Несложные методы помогут получить крупный и здоровый лук без лишних затрат и особых знаний.

Первый шаг — обработка севка: замочите луковицы на три часа в солевом растворе (1 ст. л. на 1 л воды), затем полчаса в растворе марганцовки и промойте чистой водой. Через две недели подкормите почву дрожжевым раствором (100 г дрожжей на 10–12 л воды), предварительно увлажнив грядку, повторите процедуру через сутки. Для защиты от вредителей обработайте первые листья раствором нашатырного спирта, а позже солевым и марганцовым растворами. После уборки просушите лук на солнце. Эти простые приемы стимулируют рост, повышают товарность и делают урожай по-настоящему впечатляющим.

