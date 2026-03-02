Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 15:49

Синоптик ответил, когда в Москву придет весна

Синоптик Шувалов: весна в Москве наступит во второй половине марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Весна придет в Москву во второй половине марта, рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что за два дня снежный покров в столице сократился почти на четверть.

В ближайшие дни, сегодня и завтра, это 1–3° тепла в дневные часы, а в среду нас ждет провал небольшой вниз, ниже нулевой отметки. Растаявший днем снег начнет замерзать ночью, превратив дороги и тротуары в каток, — рассказал Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что пик мартовского тепла уже наступил. Он призвал готовиться к новому похолоданию в ближайшие дни.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима в Москве закончится 19–20 марта. Он добавил, что последние пять дней первого месяца весны ожидаются очень теплыми: столбики термометров достигнут +7–12 градусов.

Москва
погода
весна
температуры
