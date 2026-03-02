Погода в Москве во вторник, 3 марта: ждать ли мокрого снега и дождей

В Москве и Московской области завтра, 3 марта, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 3 марта

В Москве завтра, 3 марта, днем воздух прогреется только до +1 градуса и возможны осадки в виде мокрого снега.

«3 марта будет облачная погода. Небольшие, ночью по области местами умеренные осадки (мокрый снег, снег). Температура в Москве ночью и днем — от −1 до +1 градуса, по области — от −3 до +2 градусов. Ветер северо-западный, 6–11 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник в российскую столицу придет волна небольшого похолодания.

«Во вторник в тылу циклона похолодает. Будет облачно, пройдет кратковременный снег, гололедица. Ветер северной четверти, 4–9 м/с. Температура воздуха в течение суток — около нуля градусов, вечером заморозки», — рассказал синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 3 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 марта в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«3 марта будет переменная облачность. Без существенных осадков, в конце дня небольшой мокрый снег. Ветер ночью северный, северо-западный, днем — западный, юго-западный, слабый. Температура воздуха ночью — от −3 до −1 градуса. Температура днем — от нуля до +2 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем — понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в Северной столице во вторник, 3 марта, днем воздух прогреется до +1 градуса при пасмурной погоде, однако ощущаться холод будет значительно сильнее — как −3 градуса. Влажность воздуха составит 94%, ветер достигнет 5 м/с, а вероятность осадков оценивается в 99%. Ночью температура опустится до −2 градусов. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 759 мм ртутного столба. Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах из-за сильной гололедицы и снежных осадков.

