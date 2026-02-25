Влажный ветер и холод до –1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать

В Москве в конце весны ожидается большое количество осадков, сообщил Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 мая, ждать ли влажного ветра и холода до −1 градуса?

Какая погода будет в Москве в начале мая

По словам Евгения Тишковца, весь весенний период в Москве будет достаточно теплым.

«Что касается предварительных оценок, то весь грядущий весенний период представляется довольно теплым с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая!» — уточнил он.

По предварительным данным метеоцентров, в пятницу, 1 мая, днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов. Ветер будет умеренным, 3 м/c, влажность — около 66%. Возможны кратковременные дожди. В субботу, 2 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем температура составит +19 градусов, ночью — +9 градусов. Ветер сохранит умеренность, осадки маловероятны. Воскресенье, 3 мая, будет облачным, но теплым. Днем — около +19 градусов, ночью — до +9 градусов.

В понедельник, 4 мая, днем ожидается +19 градусов, ночью — +9 градусов. Во вторник, 5 мая, прогнозируются дожди при дневной температуре +19 градусов и ночной +10 градусов. Среда, 6 мая, будет дождливой, но еще теплее. Днем — около +20 градусов, ночью — +10 градусов. Четверг, 7 мая, станет одним из самых теплых дней декады. По прогнозам, днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью — до +11 градусов, однако возможны кратковременные дожди.

В период с 8 по 10 мая ожидается переменная облачность с дневной температурой около +21 градуса и ночной +11 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Таким образом, в российской столице в начале мая влажного ветра и холода до −1 градуса не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале мая

В Санкт-Петербурге в пятницу, 1 мая, днем ожидается +10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Возможны небольшие осадки. В субботу, 2 мая, воздух прогреется до +11 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до +2 градусов, вероятность дождя сохранится. В воскресенье, 3 мая, днем будет всего +9 градусов, ночью — +3 градуса.

В период с 4 по 7 мая днем прогнозируется около +11 градусов, ночью — до +3 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя.

В пятницу, 8 мая, ожидается дальнейший рост температуры в Северной столице. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью будет +3 градуса. Суббота, 9 мая, станет одним из самых теплых дней декады. Предварительный прогноз обещает петербуржцам +17 градусов днем и +6 градусов ночью, а также облачную погоду без осадков. Воскресенье, 10 мая, днем — +15 градусов, ночью — +5 градусов, возможны небольшие осадки.

