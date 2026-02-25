Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 19:11

Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями

Военэксперт Дандыкин: мины ВСУ с эффектом Доплера не смогут повлиять на ход СВО

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Новые мины ВСУ с неконтактными радиовзрывателями на доплеровском эффекте не смогут изменить ход СВО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, в России уже разрабатываются и даже применяются средства противодействия таким устройствам.

Западные страны, снабжающие Киев, уже давно наплевали на все ограничения и соглашения по поводу противопехотных мин. Они гонят на Украину разные их виды — и магнитные, и сейсмические, а теперь и с радиовзрывателями. Но дело в том, что эти мины ничего не смогут изменить для ВСУ в стратегическом плане, — пояснил эксперт.

Он отметил, что максимум, на который могут рассчитывать украинские военные — это ограниченный успех на тактическом уровне.

Это вызов нашим инженерным войскам и всем тем, кто занимается системами РЭБ. Эти мины не станут для Киева «вундерваффе» или оружием надежды, — подчеркнул Дандыкин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, для кого прежде всего опасны мины ВСУ с эффектом Доплера. По его словам, они представляют серьезную угрозу для мирного населения

вооружения
мины
оружие
РЭБ
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФАС оценили запасы топлива для посевной кампании
Охлобыстин, поездка в Киев, мнение об СВО: как живет актриса Мария Пирогова
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.