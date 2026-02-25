Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями Военэксперт Дандыкин: мины ВСУ с эффектом Доплера не смогут повлиять на ход СВО

Новые мины ВСУ с неконтактными радиовзрывателями на доплеровском эффекте не смогут изменить ход СВО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, в России уже разрабатываются и даже применяются средства противодействия таким устройствам.

Западные страны, снабжающие Киев, уже давно наплевали на все ограничения и соглашения по поводу противопехотных мин. Они гонят на Украину разные их виды — и магнитные, и сейсмические, а теперь и с радиовзрывателями. Но дело в том, что эти мины ничего не смогут изменить для ВСУ в стратегическом плане, — пояснил эксперт.

Он отметил, что максимум, на который могут рассчитывать украинские военные — это ограниченный успех на тактическом уровне.

Это вызов нашим инженерным войскам и всем тем, кто занимается системами РЭБ. Эти мины не станут для Киева «вундерваффе» или оружием надежды, — подчеркнул Дандыкин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, для кого прежде всего опасны мины ВСУ с эффектом Доплера. По его словам, они представляют серьезную угрозу для мирного населения