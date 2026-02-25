Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:24

Почему не работает Telegram сегодня, 25 февраля: причины, дата блокировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сегодня, 25 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера? Когда его могут признать экстремистским, как это скажется на пользователях с подпиской Premium?

Где не работает Telegram 25 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 25 февраля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 23% сообщений о сбоях в работе Telegram 25 февраля приходятся на Москву, 14% — на Кузбасс, 9% — на Санкт-Петербург, Красноярский и Забайкальский край, Ростовскую, Ивановскую, Свердловскую и Самарскую области.

Почему не работает Telegram 25 февраля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

В ведомстве заявили, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека».

Замедление сервисов Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства, заверил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — уточнил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, администрация Telegram не хочет работать вместе с российским руководством. При этом он отметил, что Кремль не может принимать решения об ограничении работы мессенджеров. Этим занимаются соответствующие органы.

По данным «Российской газеты», в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведется расследование по статье о содействии террористической деятельности. Уточняется, что через приложение координировался теракт в «Крокус Сити Холле» и убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.

Когда Telegram могут признать экстремистским и заблокировать

Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора, предположил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. В этом случае мессенджер будет полностью заблокирован на территории России.

«Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией», — заявил парламентарий.

Что будет с пользователями Telegram Premium

Пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами в случае блокировки мессенджера, заверил Госдумы Андрей Свинцов.

«Если все-таки Telegram признают экстремистской компанией по аналогии с Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru), то до этого момента все платежи будут абсолютно законными», — пояснил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Однако после признания Telegram экстремистским все виды оплаты в нем криминализируют, заявил экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Telegram
новости
сбои
мессенджеры
Мария Баранова
М. Баранова
