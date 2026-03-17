В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты

Мошенники начали использовать модифицированные Telegram-боты для получения доступа к устройствам пользователей Apple, сообщили в МВД России. После ввода чужого Apple ID злоумышленники блокируют гаджет и требуют выкуп.

Эта атака активно реализуется через модифицированные клиенты Telegram-ботов. Мошенники предлагают: использование мессенджера без замедления, возможность «ставить анонимный номер», «просматривать удаленные переписки и закрытые каналы», «бесплатную Premium-версию, — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники убеждают пользователей ввести сторонние учетные данные Apple ID на своих устройствах. После этого они активируют функцию "Найти iPhone", переводят устройство в режим пропажи и удаленно блокируют его.

Затем на экране появляется сообщение с требованием перевода денежных средств за восстановление доступа. В МВД уточняют, что вернуть контроль над устройством можно только через официальную поддержку Apple при наличии подтверждающих документов, включая чек и упаковку с серийным номером, а также после обращения в полицию.

В ведомстве подчеркнули, что любые предложения о разблокировке устройств за оплату не связаны с официальными процедурами и являются частью мошеннических действий.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджеру Telegram необходимо легализоваться на территории России, тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.

