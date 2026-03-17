17 марта 2026 в 15:13

В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты

МВД: мошенники блокируют iPhone через поддельные Telegram-боты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники начали использовать модифицированные Telegram-боты для получения доступа к устройствам пользователей Apple, сообщили в МВД России. После ввода чужого Apple ID злоумышленники блокируют гаджет и требуют выкуп.

Эта атака активно реализуется через модифицированные клиенты Telegram-ботов. Мошенники предлагают: использование мессенджера без замедления, возможность «ставить анонимный номер», «просматривать удаленные переписки и закрытые каналы», «бесплатную Premium-версию, — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники убеждают пользователей ввести сторонние учетные данные Apple ID на своих устройствах. После этого они активируют функцию "Найти iPhone", переводят устройство в режим пропажи и удаленно блокируют его.

Затем на экране появляется сообщение с требованием перевода денежных средств за восстановление доступа. В МВД уточняют, что вернуть контроль над устройством можно только через официальную поддержку Apple при наличии подтверждающих документов, включая чек и упаковку с серийным номером, а также после обращения в полицию.

В ведомстве подчеркнули, что любые предложения о разблокировке устройств за оплату не связаны с официальными процедурами и являются частью мошеннических действий.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджеру Telegram необходимо легализоваться на территории России, тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.

Telegram
Apple
мессенджеры
мошенники
мошенничество
Стало известно, почему Иран отклонил предложение США о прекращении огня
В России начали набор пациентов на персонифицированную химию
Врач перечислила главные весенние аллергены
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

