24 февраля 2026 в 16:16

Стало известно, как скоро Telegram могут признать экстремистским

Депутат Свинцов: Telegram могут признать экстремистским через полтора месяца

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Мессенджер Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора, предположил в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, такое развитие событий возможно, если платформа не начнет сотрудничать с российскими ведомствами.

Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и с ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией, — уточнил Свинцов

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко также заявил, что в России существует вероятность признания мессенджера экстремистским. По словам эксперта, в этом случае все внутренние платежные инструменты платформы окажутся вне закона.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация Telegram уклоняется от взаимодействия с российскими властями, несмотря на большое количество потенциально опасного контента, фиксируемого на платформе. По словам пресс-секретаря, в связи с этим профильные ведомства предпринимают соответствующие меры.

