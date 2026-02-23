Зимняя Олимпиада — 2026
Ночные снегопады и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Начало весны в Москве и Московской области ожидается достаточно морозным, заявил беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 марта, ждать ли ночных снегопадов и холода до -10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале марта

По словам Михаила Семенова, начало марта в Москве будет холодным, больше напоминающим февраль.

«Потепление придет только к последней декаде марта. Днем ожидаются устойчивые +7–10 градусов. Однако ночи останутся все еще прохладными. И это отчасти хорошо: такой сценарий позволит избежать Московскому региону стремительного затопления, чего многие опасаются. Однако такой погодный сценарий приведет к заметной гололедице. Ожидается, что осадки будут выпадать практически ежедневно», — уточнил он.

По данным метеосервисов, в воскресенье, 1 марта, и в понедельник, 2 марта, дневная температура воздуха составит около 0 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов. Погода ожидается пасмурной, с высокой влажностью и умеренным юго-западным ветром, который усилит ощущение прохлады. В эти дни вероятны слабые снегопады. Атмосферное давление прогнозируется относительно низким, около 740–743 мм рт. ст.

В период с 3 по 7 марта характер погоды существенно не изменится. Дневная температура продолжит держаться около отметки 0 градусов, а ночные заморозки составят от -5 до -7 градусов. Небо останется затянутым облаками, осадки будут незначительными и преимущественно в виде снега. Ветер сохранит юго-западное направление, оставаясь умеренным. Влажность воздуха будет высокой — 78–82%.

В Международный женский день, 8 марта, существенного потепления не ожидается. Днем будет около 0 градусов, ночью — до -7 градусов, возможен слабый снег. В понедельник, 9 марта, температурный фон останется прежним.

Вторник, 10 марта, согласно прогнозам, начнется с пасмурной погоды и температуры около -5 градусов, однако к полудню ожидается потепление до 0 градусов, которое к вечеру вновь сменится похолоданием. В течение дня возможны осадки в виде снега.

Таким образом, в российской столице в начале марта ожидаются ночные снегопады, но холода до -10 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале марта

В Санкт-Петербурге, по прогнозам, в воскресенье, 1 марта, ожидается пасмурная погода с температурой днем около -1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. Ветер будет умеренным, атмосферное давление — 758 мм рт. ст. Вероятность осадков оценивается в 61%.

В понедельник, 2 марта, характер погоды существенно не изменится. Днем около -1 градуса, ночью до -5 градусов, возможны небольшие осадки. Во вторник, 3 марта, сохранится аналогичная погода. В среду, 4 марта, и четверг, 5 марта, днем ожидается около -1 градуса, ночью — до -7 градусов. Вероятность осадков сохранится высокой.

В пятницу, 6 марта, и субботу, 7 марта, температурный фон останется прежним. Днем около -1 градуса, ночью до -7 градусов. В воскресенье, 8 марта, погода начнет смягчаться. Днем температура впервые поднимется до 0 градусов, ночью ожидается -6 градусов. Влажность снизится до 82%, давление повысится до 761 мм рт. ст.

В понедельник, 9 марта, дневная температура в Северной столице сохранится на уровне 0 градусов, ночью будет -6 градусов. Вторник, 10 марта, станет самым теплым днем декады. По прогнозам, днем воздух прогреется до +5 градусов, хотя ночью еще ожидаются заморозки до -4 градусов.

