Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 00:05

Приметы 17 марта — Герасим Грачевник: грач на горе, весна на дворе

Грачи прилетели: приметы 17 марта Грачи прилетели: приметы 17 марта Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В народном календаре 17 марта — день памяти преподобного Герасима Иорданского, которого на Руси прозвали Грачевником. Название родилось неслучайно: именно в это время из дальних стран возвращались первые вестники весны — грачи. Крестьяне внимательно следили за поведением птиц, ведь по нему можно было предсказать, какой будет весна. Говорили: «Грач на горе — весна на дворе». Этот день считался важным рубежом, после которого зима уже не возвращалась.

Погодные приметы на Герасима, 17 марта

  • Ясная и солнечная погода на Герасима — в лесу будет много ягод и грибов.

  • Если снег на полях уже начал таять и оголилась земля — год будет благоприятным для зерновых культур.

  • Восточный ветер в этот день — к сухому и жаркому лету.

Все о грачах: приметы о птицах 17 марта

Многие приметы 17 марта связаны с птицами, в основном с грачами. Сегодня считалось добрым делом обновить скворечники или насыпать зерна первым прилетевшим птицам, чтобы они принесли удачу на своих крыльях.

  • Если грачи прилетели и сразу сели на гнезда — весна будет короткой и теплой, а лето — урожайным. А если птицы не задерживаются на гнездах — жди возвращения холодов и затяжной весны.

  • Грач прилетел — через три недели лед на реках тронется.

  • Если грачи кричат и беспокойно кружат над деревьями — погода скоро испортится, возможен сильный ветер.

  • Увидеть грача в поле — к большой удаче в делах и прибыли.

Приметы 17 марта Приметы 17 марта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 17 марта

Весна — время обновления, поэтому главная задача дня — очистить дом от всего старого и вредоносного. Считалось, что именно 17 марта можно выгнать из жилья кикимору — духа, который, по поверьям, путал пряжу, бил посуду и пугал детей. Хозяйки брали веники и выметали все углы, а затем кропили дом заговоренной водой, чтобы нечисть не вернулась.

Обязательно пекли «грачиков» — печенье в форме птиц. Готовыми фигурками угощали детей и соседей, веря, что такие грачики приманивают в дом весеннее тепло и счастье.

Проводили сегодня и генеральную уборку — считалось, что вместе с пылью и мусором из дома уходят старые обиды и болезни.

А еще день Герасима считался удачным для планирования и начала путешествий. Верили, что любая поездка, начатая 17 марта, будет легкой и принесет только хорошие впечатления.

Чего нельзя делать 17 марта

  • Надевать новую обувь. Существовало суеверие, что у того, кто наденет обновку на Герасима, будет весь день болеть голова или поясница.

  • Делать крупные покупки. Верили, что приобретения этого дня будут неудачными: вещи быстро порвутся, а техника выйдет из строя.

  • Стричь волосы. Как и во многие мартовские дни, это связывали с риском «укоротить» свою удачу перед началом полевых работ.

  • Обижать грачей и разорять их гнезда. Это считалось тяжелым грехом, который мог навлечь на семью безденежье и болезни.

  • Признаваться в любви и играть свадьбы. По поверьям, чувства, высказанные в этот день, могут оказаться такими же обманчивыми, как первая мартовская оттепель.

Чего нельзя делать по приметам в марте Чего нельзя делать по приметам в марте Фото: Shutterstock/FOTODOM

птицы
приметы
погода
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
фольклор
Анастасия Фомина
А. Фомина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.