Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки Орнитолог Квартальнов: грачи и скворцы первыми вернутся в Москву после зимовки

Грачи, скворцы и жаворонки первыми вернутся в Москву после зимовки, заявил РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов. Он отметил, что этих птиц можно будет наблюдать уже в первой половине марта.

Самые заметные из первых [птиц] <...> скворцы, которые, как правило, в первой половине марта [прилетают], — сказал Квартальнов.

Эксперт рассказал, что первых перелетных птиц можно чаще всего встретить рядом с водоемами и местами, где есть проталины. Квартальнов добавил, что вслед за грачами и скворцами в Москве появятся кулики и чибисы.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что климатическая весна придет в Москву 20–21 марта. По ее словам, к этой дате среднесуточная температура воздуха в городе будет держаться выше нуля градусов.

В свою очередь метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима в Москве закончится 19–20 марта. Он добавил, что последние пять дней первого месяца весны ожидаются очень теплыми: столбики термометров достигнут +7–12 градусов.