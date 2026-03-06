Нарколог рассказал о самом вредном подарочном наборе на 8 Марта

Подарочный набор на 8 Марта в виде шампанского и конфет может существенно навредить здоровью женщины, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Он отметил, что сочетание алкоголя и сладостей в разы увеличивает нагрузку на ЖКТ и усиливает алкогольную интоксикацию организма.

Конфеты — это быстрые углеводы, а вместе с алкоголем они способствуют еще более интенсивному выбросы инсулина и ферментов. Перенапряжение поджелудочной железы может привести к ее воспалению — панкреатиту. Женщина может получить вместо праздничного настроения головную боль и другие неприятные ощущения, — предупредил Холдин.

Он посоветовал вместо такого набора подарить цветы. Врач добавил, что алкогольные напитки на праздничном столе лучше заменить на морсы и соки.

Ранее психолог Дарья Дугенцова посоветовала при выборе подарка на 8 Марта учитывать личность женщины, а не ее бытовые функции. Она посоветовала не дарить подарки «для удобства».