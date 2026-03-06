Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:55

Нарколог рассказал о самом вредном подарочном наборе на 8 Марта

Нарколог Холдин посоветовал не дарить на 8 Марта шампанское с конфетами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подарочный набор на 8 Марта в виде шампанского и конфет может существенно навредить здоровью женщины, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Он отметил, что сочетание алкоголя и сладостей в разы увеличивает нагрузку на ЖКТ и усиливает алкогольную интоксикацию организма.

Конфеты — это быстрые углеводы, а вместе с алкоголем они способствуют еще более интенсивному выбросы инсулина и ферментов. Перенапряжение поджелудочной железы может привести к ее воспалению — панкреатиту. Женщина может получить вместо праздничного настроения головную боль и другие неприятные ощущения, — предупредил Холдин.

Он посоветовал вместо такого набора подарить цветы. Врач добавил, что алкогольные напитки на праздничном столе лучше заменить на морсы и соки.

Ранее психолог Дарья Дугенцова посоветовала при выборе подарка на 8 Марта учитывать личность женщины, а не ее бытовые функции. Она посоветовала не дарить подарки «для удобства».

праздники
врачи
подарки
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше создают бесполетную зону на три месяца
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.