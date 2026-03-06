Врач перечислил самые полезные для здоровья подарки на 8 Марта Врач Еременко посоветовал подарить близким на 8 Марта массажер для спины и шеи

Массажер для шеи и спины, абонемент на занятия йогой, специальная лампа-ночник для нормализации сна и утяжеленное одеяло станут наиболее полезными подарками на 8 Марта, заявил «Радио 1» врач Иван Еременко. Отличным презентом, по его мнению, также станет онлайн-подписка на доставку правильного питания.

Массажер для шеи и спины — идеальный вариант подарка для женщин, которые много работают за компьютером или ездят за рулем. Это устройство помогает улучшить кровообращение, снять мышечный спазм, уменьшить головные боли и снизить уровень стресса. Лучше выбрать модели с функцией инфракрасного прогрева — они обеспечивают более глубокое расслабление мышц, — отметил Еременко.

Он добавил, что абонемент на йогу позволит женщине укрепить физическое и психологическое здоровье. Лампа-ночник со специальным светом поможет наладить циркадные циклы, а утяжеленное одеяло — снизить уровень гормона стресса.

Ранее нарколог Виталий Холдин предупредил, что подарочный набор на 8 Марта в виде шампанского и конфет может существенно навредить здоровью женщины. Он отметил, что сочетание алкоголя и сладостей в разы увеличивает нагрузку на ЖКТ и усиливает алкогольную интоксикацию организма.