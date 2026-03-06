Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 15:12

Врач перечислил самые полезные для здоровья подарки на 8 Марта

Врач Еременко посоветовал подарить близким на 8 Марта массажер для спины и шеи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Массажер для шеи и спины, абонемент на занятия йогой, специальная лампа-ночник для нормализации сна и утяжеленное одеяло станут наиболее полезными подарками на 8 Марта, заявил «Радио 1» врач Иван Еременко. Отличным презентом, по его мнению, также станет онлайн-подписка на доставку правильного питания.

Массажер для шеи и спины — идеальный вариант подарка для женщин, которые много работают за компьютером или ездят за рулем. Это устройство помогает улучшить кровообращение, снять мышечный спазм, уменьшить головные боли и снизить уровень стресса. Лучше выбрать модели с функцией инфракрасного прогрева — они обеспечивают более глубокое расслабление мышц, — отметил Еременко.

Он добавил, что абонемент на йогу позволит женщине укрепить физическое и психологическое здоровье. Лампа-ночник со специальным светом поможет наладить циркадные циклы, а утяжеленное одеяло — снизить уровень гормона стресса.

Ранее нарколог Виталий Холдин предупредил, что подарочный набор на 8 Марта в виде шампанского и конфет может существенно навредить здоровью женщины. Он отметил, что сочетание алкоголя и сладостей в разы увеличивает нагрузку на ЖКТ и усиливает алкогольную интоксикацию организма.

здоровье
подарки
праздники
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше создают бесполетную зону на три месяца
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.