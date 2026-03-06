Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий Тренер Брабечан призвал не ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий

Людям, желающим похудеть, не нужно ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий, заявил «Газете.Ru» тренер Юрий Брабечан. Он отметил, что подобные девайсы делают расчеты по усредненной формуле. Так в действительности цифры могут отличаться как в большую, так и в меньшую стороны.

Сами по себе часы не врут намеренно. Они берут ваши данные, анализируют пульс, движение, иногда тип активности и подставляют все это в усредненные формулы. Проблема именно в слове «усредненные». Ваш организм не среднестатистический. У двух людей с одинаковым весом и пульсом реальный расход энергии может отличаться на сотни килокалорий. То есть экран показывает 500 ккал, а по факту это может быть и 400, и 650 ккал, — объяснил Брабечан.

Он предупредил, что многие люди абсолютно верят показателям фитнес-часов и тем самым нарушают дефицит калорий, а это отрицательно сказывается на похудении. Тренер добавил, что этот девайс хорошо отражает динамику прогресса в выносливости и интенсивности. Именно на эти показатели и нужно ориентироваться.

