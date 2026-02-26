Орнитолог забил тревогу из-за активного благоустройства парков в Москве

Активное благоустройство парков в Москве негативно отражается на численности диких птиц, в том числе на популяции соловья, заявил Общественной Службе Новостей орнитолог Евгений Коблик. Он отметил, что сегодня в столице гнездится свыше 100 видов пернатых. Многие из них живут в лесопарках, однако проведение работ на зеленых территориях сужает пространство их обитания.

У нас активно благоустраивают парки, стараются делать так, чтобы они были приятны для посетителей, чтоб газон был, чтоб не было кустов и других каких-то неудобств. А ведь в этих кустах и предпочитают гнездиться многие виды птиц, например, соловьи. И вот это излишнее благоустройство, конечно, плохо сказывается на некоторых видах, которые испокон веков жили в Москве — сейчас их численность падает, — предупредил Коблик.

Он также связал появление новых видов птиц в столице с изменением климата и адаптацией некоторых пернатых к людям. Например, лесной голубь вяхирь, прежде избегавший цивилизации, теперь нередко соседствует в парках с сизыми голубями. Вслед за ним к горожанам постепенно привыкают черный дрозд и зарянка.

Ранее основатель приюта для птиц Вадим Мишин заявил, что певчие представители пернатых наиболее уязвимы зимой. Он отметил, что полностью зависят от подкормки и водоплавающие птицы.