Орнитолог назвал виды птиц, которые не переживут зиму самостоятельно

Певчие птицы наиболее уязвимы зимой, рассказал LIFE.ru основатель приюта для птиц Вадим Мишин. Он отметил, что полностью зависят от подкормки и водоплавающие птицы.

То, что есть виды птиц, которые остаются зимовать вместе с нами в городах, — да, это имеет место быть. Утки, прежде всего, конечно, кряквы, серые утки, скворцы. Некоторые из этих видов остаются зимовать, не улетают. В этом нет ничего плохого, это не аномалия, это адаптация. Дело в том, что поведение животных пластично, они приспосабливаются к изменяющимся условиям обитания, — рассказал Мишин.

Орнитолог подчеркнул, что птицы не становятся инфантильными от подкормки. По его словам, именно благодаря помощи человека некоторые виды смогли адаптироваться к городской среде и выбрали ее местом для жизни.

Ранее орнитолог Елена Чернова рассказала, что пшено, оставленное для птиц, может окисляться на воздухе и вырабатывать токсичные вещества. Она отметила, что для большинства птиц подкормка не является основным источником питания.