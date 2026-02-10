Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:00

Лью в горшок в феврале — фиалка меняется прямо на глазах: в следующем месяце превратится в пышный куст

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правильные подкормки — залог вечного цветения фиалок. Лью в горшок в феврале — фиалка меняется прямо на глазах. Попробуйте, и в следующем месяце растение превратится в пышный куст.

Чтобы добиться этого эффекта, нужно выбрать действенное и безопасное средство. Вместо рискованных народных методов лучше использовать проверенный препарат, например, эпин, который не только стимулирует долгое и обильное цветение, но и укрепляет иммунитет растения, снижая стресс от внешних факторов. Применять его очень просто: достаточно растворить одну ампулу в пяти литрах воды, тщательно размешать и полить этим составом фиалку под корень или провести опрыскивание по листу — так растение быстрее усвоит необходимое питание.

Этот препарат полностью безвреден для людей, домашних животных и самих растений, поэтому его использование не вызывает опасений. Уже через месяц регулярного ухода вы увидите результат: фиалка превратится в пышный, здоровый куст и начнет цвести с небывалой силой. Для поддержания эффекта рекомендуется повторять такую подкормку примерно раз в неделю.

Ранее были названы комнатные растения, которые цветут практически круглый год — и зимой, и летом.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру три чашки кофе и раскладываю по углам — не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак
Общество
Беру три чашки кофе и раскладываю по углам — не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак
Этот творожный крем мажу на блины, бутерброды и использую в тортах: шикарный вариант из 3 продуктов
Общество
Этот творожный крем мажу на блины, бутерброды и использую в тортах: шикарный вариант из 3 продуктов
Заливаю капусту кефиром и добавляю щепотку тмина. Пирог-лепешка для быстрого завтрака: 15 минут и меньше
Общество
Заливаю капусту кефиром и добавляю щепотку тмина. Пирог-лепешка для быстрого завтрака: 15 минут и меньше
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
Общество
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
Поселите его у забора — и весь сезон любуйтесь на коралловое облако! Неприхотливый красавец: и для живой изгороди, и для беседки
Общество
Поселите его у забора — и весь сезон любуйтесь на коралловое облако! Неприхотливый красавец: и для живой изгороди, и для беседки
фиалки
цветы
комнатные цветы
подкормки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
«Европа будет сметена»: Макрон отчаялся и заявил о предательстве США
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.