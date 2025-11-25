День матери
5 комнатных растений, которые цветут практически круглый год: и зимой, и летом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мечтаете о цветущем саде на подоконнике, который радует красками независимо от сезона? Это реально! Существуют удивительно неприхотливые комнатные растения, способные цвести практически круглый год — и зимой, и летом.

Яркая и жизнерадостная герань (пеларгония) выбрасывает зонтики соцветий бесконечно. Непревзойденный фаворит — сенполия (узамбарская фиалка), чьи нежные бархатные цветки покоряют разнообразием расцветок. Ослепительный бальзамин, известный как «Ванька мокрый», усыпан цветками-огоньками, которые появляются без устали. Элегантный спатифиллум («Женское счастье») радует белыми парусами, а каланхоэ Блоссфельда — плотными шапками соцветий.

Для пышного цветения этим растениям нужен яркий рассеянный свет, регулярный полив без переувлажнения и своевременные подкормки. Поселите этих трудолюбивых красавцев у себя дома, и они подарят вам атмосферу вечного лета и праздника, превратив квартиру в оазис непрерывного цветения.

Ранее стало известно, какой многолетник цветет до декабря в открытом грунте, не боится снега и холода.

