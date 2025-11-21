Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 22:32

Растения для кухни: три цветка, которые поглощают вредные испарения и фильтруют воздух

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Создать уютную и здоровую атмосферу на кухне помогут специально подобранные комнатные растения, которые стойко переносят перепады температур, повышенную влажность и нерегулярный уход.

Идеальным выбором станут хлорофитум, сансевиерия и спатифиллум. Хлорофитум, или «паучок», является чемпионом по очистке воздуха от вредных примесей и угарного газа, он быстро растет и легко размножается. Сансевиерия, известная как «тещин язык», славится своей невероятной выносливостью, выживает в тени и на солнце, эффективно поглощает формальдегиды из воздуха.

Спатифиллум, или «женское счастье», не только радует изящными белыми цветами, но и прекрасно увлажняет воздух, нейтрализует испарения от бытовой химии. Эти три цветка не требуют сложного ухода, поглощают вредные испарения и отлично фильтруют воздух.

Ранее стало известно, как заставить орхидею зацвести в декабре.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Общество
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Закопайте эти луковицы перед морозами — получите идеальные цветы, которые переживут любую зиму
Общество
Закопайте эти луковицы перед морозами — получите идеальные цветы, которые переживут любую зиму
Орхидея зацветет в декабре как по волшебству: порадует в Новый год и не только — рабочий метод
Общество
Орхидея зацветет в декабре как по волшебству: порадует в Новый год и не только — рабочий метод
Осторожно, яд! Какие комнатные растения опасны для дома и квартиры
Семья и жизнь
Осторожно, яд! Какие комнатные растения опасны для дома и квартиры
Посадил в сентябре — любуешься зимой: эти цветы не боятся нехватки света
Общество
Посадил в сентябре — любуешься зимой: эти цветы не боятся нехватки света
цветы
растения
комнатные цветы
кухни
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд признал экс-депутата участником экстремистского объединения
В Ингушетии при пожаре погиб ребенок
Приметы 22 ноября — Матрена Зимняя: начало настоящих холодов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 ноября 2025 года
Мужчина нашел на пляже огромное существо, предвещающее катастрофы
Мировые рекорды, смерть мужа, дочь-модель: как живет легкоатлетка Привалова
Захарова раскрыла истинные цели саммита в Киеве
Посол ЕС в Киеве повлияла на публикацию записей по делу Миндича
Многодетная мать из России завоевала корону «Миссис Вселенная»
Хуснуллин прокомментировал ситуацию с ипотекой в России
Четыре человека оказались в больнице после массового ДТП под Курском
Названы пункты мирного плана Трампа, на которые Россия не согласится
В Госдуме ответили, как расценивать заявления Путина о мирном плане Трампа
Украина и Европа начали работать над контрпредложением для США
Путин заявил о поддержке подходов России к урегулированию на Украине
Путин уличил Киев в отсутствии объективных данных о положении на фронте
Транспорт будущего: на ММФ представили новый безопасный беспилотный проект
«Мы к этому готовы»: Путин высказался о возможных переговорах
Фронт обвалился: пехота ВСУ — все. В бой идут одни роботы
Пять украинских БПЛА сбили над российскими регионами
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.