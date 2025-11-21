Растения для кухни: три цветка, которые поглощают вредные испарения и фильтруют воздух

Создать уютную и здоровую атмосферу на кухне помогут специально подобранные комнатные растения, которые стойко переносят перепады температур, повышенную влажность и нерегулярный уход.

Идеальным выбором станут хлорофитум, сансевиерия и спатифиллум. Хлорофитум, или «паучок», является чемпионом по очистке воздуха от вредных примесей и угарного газа, он быстро растет и легко размножается. Сансевиерия, известная как «тещин язык», славится своей невероятной выносливостью, выживает в тени и на солнце, эффективно поглощает формальдегиды из воздуха.

Спатифиллум, или «женское счастье», не только радует изящными белыми цветами, но и прекрасно увлажняет воздух, нейтрализует испарения от бытовой химии. Эти три цветка не требуют сложного ухода, поглощают вредные испарения и отлично фильтруют воздух.

