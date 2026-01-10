Идеальная замена забору: эти кустарники создают плотную живую изгородь и не требуют ухода

Мечтаете об аккуратной и пышной клумбе вдоль забора, которая будет требовать минимум ухода и радовать цветением все лето? Обратите внимание на кустарники, специально созданные для формирования живых изгородей.

Идеальным кандидатом считается кизильник блестящий. Этот неприхотливый многолетник образует очень плотную стену из мелких блестящих листьев, которая отлично держит форму после стрижки и выглядит аккуратно. Он устойчив к городским условиям, морозам, тени и засухе.

Для длительного и яркого цветения выбирайте спирею японскую. Ее розовые или белые соцветия украшают куст с середины лета до осени, а осенняя листва поражает яркими красками. Спирея неприхотлива, хорошо переносит стрижку и быстро восстанавливается.

Еще один беспроигрышный вариант — пузыреплодник калинолистный, который поражает скоростью роста и разнообразием сортов с листьями от золотистых до пурпурных оттенков. Он создает очень плотную, объемную изгородь и устойчив к любым капризам погоды. Все эти кустарники — идеальная замена забору — они создадут плотную живую изгородь и не требуют ухода.

