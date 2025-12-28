Однолетник с цветением в тени: буйство красок с июня до заморозков без солнца

Если вы ищете цветок для самого тенистого уголка сада, который поразит обильным и продолжительным цветением, ваш выбор — бальзамин Уоллера, или Ванька мокрый. Это чудо-однолетник с буйным цветением в тени.

Это удивительный однолетник, который процветает там, где другие растения лишь выживают. Его сочные стебли усыпаны множеством ярких, похожих на маленькие розочки цветков в оттенках белого, розового, красного, оранжевого и лилового. Бальзамин не просто мирится с тенью — он предпочитает рассеянный свет или полутень, где его листва и цветы не выгорают и дольше сохраняют свежесть.

Он влаголюбив, поэтому будет благодарен регулярному поливу в засуху, но при этом не требует сложного ухода. Посадите его в рыхлую, питательную почву, и он подарит буйство красок с июня до первых осенних заморозков даже без солнца.

