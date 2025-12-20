Новый год-2026
Забудьте о капризной петунии: этот цветок не боится дождя и цветет махровыми бутонами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Забудьте о петунии! Выбирайте современный гибрид — фриллитунию. Ее главное отличие и преимущество — крупные, роскошные махровые бутоны с изысканными гофрированными лепестками, которые выглядят невероятно декоративно.

Но красота — не единственный плюс: фриллитуния демонстрирует завидную устойчивость к непогоде. Ее цветки и побеги не боятся дождя и ветра и быстро восстанавливаются, что особенно ценно в условиях российского лета. Растение формирует мощную корневую систему, что делает его более выносливым, и подходит для высадки как в подвесные кашпо и балконные ящики, так и на клумбы, создавая эффектные цветущие каскады.

Как и петуния, фриллитуния любит солнечные места, плодородную почву и регулярный полив, а для поддержания пышного цветения ее достаточно подкармливать комплексным удобрением раз в 14 дней и удалять увядшие бутоны.

Ранее был назван цветок для дачи, который переживет любую жару и ураган без вашей помощи.

