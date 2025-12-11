Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 03:46

Не цветок, а мечта каждого дачника: переживет любую жару и ураган без вашей помощи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Есть уникальный цветок, который сочетает в себе феноменальную выносливость и продолжительное летнее цветение — это лиатрис колосковый. Он переживет любую жару и ураган без вашей помощи. Не цветок, а мечта дачника!

Его высокие цветоносы, увенчанные пушистыми сиреневыми, розовыми или белыми свечками, украшают сад с июля по сентябрь, привлекая бабочек и пчел. Главное преимущество лиатриса — его невероятная жизнестойкость. Он обладает глубокой и мощной корневой системой, которая делает его засухоустойчивым и способным выдерживать даже самые сильные ветра и ливни, не ломаясь.

Это растение абсолютно зимостойко в средней полосе и не требует никакого укрытия. Лиатрис прекрасно чувствует себя на жарком, открытом солнце и мирится с бедными почвами, не нуждаясь в частых подкормках. Посадив его один раз, вы на десятилетия получите надежный и невероятно декоративный многолетник.

Ранее был назван кустарник, который с июня по сентябрь превращается в розовое облако.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван способ избежать конфликтов в паре из-за бытовых обязанностей
В Ленинградской области объявили воздушную тревогу
Как понять сон о пьяном человеке: главные толкования
Розовые трусики, геи, эскортницы: как ВСУ превратились в клоунские войска
Глава крупной компании на Дальнем Востоке пойдет под суд
Российские филологи выбрали слово года
Пострадавшим от телефонных мошенников россиянам рассказали, что надо делать
Пулково временно стал запасным аэродромом
Названы гормональные исследования, которые стоит пройти каждому мужчине
Президента Польши удивили планы собственного Генштаба
Мигранты, инфляция, цензура: Евросоюз медленно умирает, дальше — фашизм
Мединский нашел способ трудоустроить героев СВО в школы
Трамп не стал скрывать разнос, который устроил европейским партнерам
В США запустили продажу «Золотой карты Трампа»
Гороскоп 11 декабря: не упускаем возможности, достигаем компромисса
В НИЦЭМ озвучили, когда в России выпустят онковакцину
Раскрыт средний размер социальной пенсии в России
«Карточный блеф»: МИД РФ раскрыл, на что идет Киев ради срыва переговоров
ПВО сбила еще 26 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы
Известную российскую биатлонистку внесли в «черный список» на Украине
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.