Не цветок, а мечта каждого дачника: переживет любую жару и ураган без вашей помощи

Не цветок, а мечта каждого дачника: переживет любую жару и ураган без вашей помощи

Есть уникальный цветок, который сочетает в себе феноменальную выносливость и продолжительное летнее цветение — это лиатрис колосковый. Он переживет любую жару и ураган без вашей помощи. Не цветок, а мечта дачника!

Его высокие цветоносы, увенчанные пушистыми сиреневыми, розовыми или белыми свечками, украшают сад с июля по сентябрь, привлекая бабочек и пчел. Главное преимущество лиатриса — его невероятная жизнестойкость. Он обладает глубокой и мощной корневой системой, которая делает его засухоустойчивым и способным выдерживать даже самые сильные ветра и ливни, не ломаясь.

Это растение абсолютно зимостойко в средней полосе и не требует никакого укрытия. Лиатрис прекрасно чувствует себя на жарком, открытом солнце и мирится с бедными почвами, не нуждаясь в частых подкормках. Посадив его один раз, вы на десятилетия получите надежный и невероятно декоративный многолетник.

Ранее был назван кустарник, который с июня по сентябрь превращается в розовое облако.