Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Мобильная платформа для природного туризма «Зеленая кнопка» вошла в шорт-лист XXII национальной «Премии Рунета 2025» в категории «ИТ в туризме», сообщает СМИ2. Сервис предназначен для путешественников, посещающих особо охраняемые природные территории, и для администраций этих территорий.

По итогам 2025 года примерно половина всех туристов Камчатки, посетивших заповедные территории региона, оформили разрешение через «Зеленую кнопку». В первый год работы в нацпарке «Смоленское Поозерье» в приложении зарегистрировались почти 10 тыс. туристов. В настоящий момент еще несколько территорий в процессе цифровизации. Надеемся, что к февралю мы обрадуем пользователей еще двух регионов, — заявил генеральный директор платформы Александр Железняк.

Приложение работает на всех особо охраняемых природных территориях Камчатки и в национальном парке «Смоленское Поозерье». Сервис показывает авторизованные маршруты и объекты, которые администраторы могут обновлять. Платформа также поддерживает экстренные уведомления и передачу координат туристов. Для природных территорий она служит инструментом контроля турпотоков, финансов и посещаемости.

Ранее телеканал RT занял первое место в четырех номинациях премии «Медиабренд» 2025 года, включая «Лучший проморолик информационной программы» и «Лучшее графическое оформление». Всего издание получило 13 наград в 10 номинациях, отличившись также в категориях операторской и режиссерской работы, видеопромокампаний и роликов, созданных с помощью нейросетей.