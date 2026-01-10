ВСУ атаковали школу в российском регионе

В Бердянске Вооруженные силы Украины нанесли удар, в результате которого были повреждены школа и жилые дома, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что среди местных жителей нет пострадавших.

По словам губернатора, в результате инцидента повреждены фасады и окна одного частного дома и трех многоквартирных зданий. Кроме того, пострадал фасад общеобразовательной школы. Также атаковано несколько автомобилей.

Работает комиссия по оценке повреждений. Коммунальные службы занимаются перекрытием оконных проемов и их временным утеплением, — отметил Балицкий.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате падения осколков украинского дрона повреждено остекление частного дома. На месте происшествия работают оперативные службы. Обошлось без пострадавших. Шапша также заявил, что силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, которые находились над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.