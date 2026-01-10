Обломки БПЛА повредили дом в российском регионе

В Калужской области из-за падения осколков украинского дрона было повреждено остекление частного дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавших нет.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены четыре беспилотника над территорией Дзержинского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги, — говорится в сообщении.

Ранее в Октябрьском районе Волгоградской области на нефтебазе возник пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, пострадавших нет. На месте ЧП работают пожарные, оперативные службы и сотрудники местного самоуправления.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал частный дом в Рыльском районе, вызвав пожар. В доме на тот момент находились два человека, однако никто не пострадал.