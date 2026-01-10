Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 02:32

Украинский дрон атаковал частный дом под Курском

Хинштейн: БПЛА атаковал частный дом в Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украинский БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Противник атаковал территорию дома в хуторе Фонов Рыльского района. На втором этаже дома начался пожар. В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет, — написал Хинштейн.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тулы прогремела серия мощных взрывов, предположительно, работает система ПВО по украинским дронам. Как уточняет SHOT, местные жители слышали три или четыре громких звука в восточной и северной части города, также небо осветила яркая вспышка и был звук мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Минобороны РФ и местные власти данные сведения пока не комментировали.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что из-за атаки ВСУ без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления, — это 1920 многоквартирных домов, подчеркнул Гладков. Он добавил, что службы продолжают работу по ликвидации последствий ночного обстрела украинской армии.

Александр Хинштейн
ВСУ
атаки
БПЛА
