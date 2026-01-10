SHOT сообщил, что российский город содрогнулся от взрывов SHOT сообщил, что над Тулой раздались взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тулы прогремела серия мощных взрывов, предположительно, работает система ПВО по украинским дронам. Минобороны РФ и местные власти данные сведения пока не комментировали.

Как уточняет SHOT, местные жители слышали три или четыре громких звука в восточной и северной части города, также небо осветила яркая вспышка и был звук мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что из-за атаки ВСУ без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления, — это 1920 многоквартирных домов, подчеркнул Гладков. Он добавил, что службы продолжают работу по ликвидации последствий ночного обстрела украинской армии.

До этого в Минобороны информировали, что всего в ночь на 9 января российская ПВО сбила пять украинских беспилотников. Два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, один — над Белгородской. Еще по одному дрону уничтожили над Ростовской и Орловской областями.