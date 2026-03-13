Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:03

Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году

Лихачев: «Энергоатом» призывал ВСУ атаковать ЛЭП Запорожской АЭС

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости
В 2022 году руководитель украинского «Энергоатома» публично призвал ВСУ атаковать линии электропередач, ведущие к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Целью было помешать России запустить энергогенерацию на станции, передает ТАСС.

Еще в 2022 году руководитель киевского, украинского «Энергоатома» обращался практически публично к ВСУ с просьбой бить по линиям электропередач, чтобы не дать русским поднять на станции мощность, чтобы не дать возможность начать энергогенерацию, — сказал он.

Также, по словам Лихачева, ЗАЭС при определенных условиях может генерировать поставки электроэнергии в приграничные районы, включая Украину. Он также не исключил появления новых партнеров, среди которых могут быть Соединенные Штаты.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что украинские войска не прекращают обстрелы территорий, прилегающих к электростанции и ее городу-спутнику Энергодару. По ее словам, особенно интенсивные атаки были зафиксированы накануне консультаций России и МАГАТЭ.

