Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 06:23

В российском регионе из-за падения обломков БПЛА вспыхнула нефтебаза

Бочаров: в Волгоградской области из-за атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Возгорание на нефтебазе зафиксировано в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале региональной администрации. Он отметил, что пострадавших, предварительно, нет.

В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента, — сказал Бочаров.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что воздушная цель была ликвидирована силами ПВО Министерства обороны России.

До этого украинский БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, произошло возгорание, о чем рассказал губернатор Александр Хинштейн. В доме проживают два человека, никто из них не пострадал.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тулы прогремела серия мощных взрывов, предположительно, работала система ПВО по украинским дронам. Как уточнял SHOT, местные жители слышали три или четыре громких звука в восточной и северной части города, также небо осветила яркая вспышка и был звук мотора в небе.

БПЛА
атаки
ВСУ
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курортный город России остался без авиасообщения из-за угрозы безопасности
ВСУ могут атаковать дронами Сочи
Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет рейсов
SHOT сообщил о взрывах в пригороде Краснодара
Гороскоп 10 января: опасаемся завистников, откладываем принятие решений
В российском регионе из-за падения обломков БПЛА вспыхнула нефтебаза
Великобритания выделила 200 млн фунтов для размещения войск на Украине
Творожная бомба на завтрак! Готовится на сковороде за минуты
Крах штурмовиков ВСУ и победа в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 10 января
При передаче Лурье квартиры Долиной были зафиксированы нарушения
США и Украина готовят соглашение о восстановлении страны на $800 млрд
Раскрыты потери ВСУ при освобождении ВС РФ Зеленого
В Венесуэле сообщили, что Родригес отказалась от зарубежных поездок
Аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты
Аэропорт Волгограда ввел запрет на полеты
«Думал, удастся быстрее»: Трамп поделился мыслями об Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 января
Украинский военный признался в изнасиловании и убийствах в Донбассе
К чему снится стая собак: предвестие беды или удачи?
В Госдуме рассказали, как мягко вернуться к работе после праздников
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.