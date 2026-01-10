В российском регионе из-за падения обломков БПЛА вспыхнула нефтебаза Бочаров: в Волгоградской области из-за атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе

Возгорание на нефтебазе зафиксировано в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале региональной администрации. Он отметил, что пострадавших, предварительно, нет.

В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента, — сказал Бочаров.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что воздушная цель была ликвидирована силами ПВО Министерства обороны России.

До этого украинский БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, произошло возгорание, о чем рассказал губернатор Александр Хинштейн. В доме проживают два человека, никто из них не пострадал.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тулы прогремела серия мощных взрывов, предположительно, работала система ПВО по украинским дронам. Как уточнял SHOT, местные жители слышали три или четыре громких звука в восточной и северной части города, также небо осветила яркая вспышка и был звук мотора в небе.