Собянин заявил о ликвидации украинского беспилотника над Москвой

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами ПВО Министерства обороны России.

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении.

Ранее украинский БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, произошло возгорание, о чем рассказал губернатор Александр Хинштейн. В доме проживают два человека, никто из них не пострадал.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тулы прогремела серия мощных взрывов, предположительно, работает система ПВО по украинским дронам. Как уточняет SHOT, местные жители слышали три или четыре громких звука в восточной и северной части города, также небо осветила яркая вспышка и был звук мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Минобороны РФ и местные власти данные сведения пока не комментировали.