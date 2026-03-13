Назван размер зарплаты, при котором реально взять ипотеку в Москве

Доход на уровне 700 тыс. рублей в месяц до вычета налогов позволит закрыть ипотеку в Москве при нынешних ставках, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, ежемесячный платеж по таким кредитам в столице России достиг почти 300 тыс. рублей.

Размер ежемесячного платежа по вновь выданным ипотечным кредитам в Москве приближается к сумме 300 тыс. рублей. Это означает, что фактически рекомендуемый размер ежемесячного дохода должен быть около 700 тыс. рублей до вычета налогов. Это действительно огромная сумма. Ускоренная амортизация ипотечного долга возможна в случае, когда вы ежемесячно уплачиваете платеж по ипотеке и параллельно какие-то небольшие средства вносите в погашение тела кредита, — пояснил Бархота.

Ранее финансовые аналитики заявили, что каждый десятый зумер категорически против ипотеки. В группе 18-30 лет 37% респондентов отметили, что не считают покупку квартиры в кредит обязательным жизненным этапом. Еще 34% опрошенных сообщили о готовности взять ипотеку только при наличии финансовых сбережений.