13 марта 2026 в 16:51

Лукашенко обещал покарать любого за попытки устроить анархию в Белоруссии

Лукашенко даст жесточайший ответ на попытки устроить беспорядки в Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Любой, кто попытается устроить беспорядки в Белоруссии, столкнется с жесточайшими мерами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, возмездие будет вершиться, «не глядя ни на какие законы».

Если кто-то попробует повторить 2020 год, — а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, — реакция будет жесточайшей, —отметил он.

До этого Лукашенко назвал глупостью заявления Украины о том, что комплекс «Орешник» в республике можно считать законной целью для НАТО. При этом он призвал не провоцировать Минск на применение оружия — «чтобы не бахнул „Орешник“, вы к нам не лезьте».

Также белорусский президент ранее заявлял, что республика рада очень трудолюбивым мигрантам из Узбекистана. По его словам, в Белоруссии принимают работников на конкретные вакансии, где они могут конкурировать на равных с местными жителями, россиянами, украинцами и другими. Однако, как объяснил Лукашенко, приезжим лучше особо не расслабляться — в стране к ним будут относиться довольно строго.

Александр Лукашенко
Белоруссия
беспорядки
наказания
